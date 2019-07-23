هيونداي تعلن نتائج أعمالها لعام 2019

أعلنت شركة هيونداي موتور عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2019، وسجلت زيادة سنوية 8.1% و26% في إيرادات المبيعات والأرباح التشغيلية على التوالي، على الرغم من استمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

زيادة سنوية عن إيرادات العام الماضي 8.1% و26% في المبيعات والأرباح

وحققت الشركة كما ذكرت على صفحتها الرسمية إيرادات بلغت 50.95 تريليون وون كوري في النصف الأول، مقارنة بـ 47.15 تريليون وون كوري في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات العالمية 2.13 مليون وحدة، مقارنة مع 2.24 مليون وحدة في نفس الفترة من عام 2018، وإجمالي مبيعات السيارات بلغت في السوق الكورية 384113 وحدة في النصف الأول، بزيادة 8.4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بمبيعات قوية من سيارات الدفع الرباعي والسيارات الجديدة.

وسجلت الشركة أرباحًا تشغيلية بلغت 2.06 تريليون وون كوري في النصف الأول، مما يمثل زيادة بنسبة 26 في المائة أكثر من 1.63 تريليون وون كوريا، التي تحققت في العام السابق.

وكانت الزيادة مدفوعة بمزيج منتج محسّن مع طرز "SUV" الجديد، تلبية للطلب القوي على سيارات الدفع الرباعي في الأسواق الرئيسية، وبلغ صافي أرباح النصف الأول 1.95 تريليون وون كوري ، مقارنة بـ1.54 تريليون وون كوري في العام السابق.

وتخطط Hyundai Motor لمعالجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، من خلال التعزيز بخطها مع النماذج الجديدة في كوريا والأسواق الرئيسية الأخرى.

وسوف تكون Hyundai قادرة على تقديم مجموعة أكبر من سيارات الدفع الرباعي مع دخول سيارة SUV Venue الجديدة كلياً، والتي تم طرحها في يوليو وأول طراز لسيارات الدفع الرباعي من Genesis.

كما ستعمل الشركة على تبسيط الإنتاج والمبيعات والقدرات الأخرى في مقرها الإقليمي، لتحسين تصميم المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة، مع إعطاء الأولوية لقيمة العملاء والمشاركة في استباقية التواصل مع الأسواق.