طرحت شركة "NJ MUSIC" المُنتجة لألبوم "هتزهزه"، للفنان مصطفى حجاج، أولى أغاني الألبوم، والتي تحمل اسم "آه يا حنان"، وهي من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وهندسة صوتية هاني محروس.

ومن كلمات الأغنية: "قالت لي قال حالتك بتسوء - بتسوء بتسوء ومعاها رخصة - قالت لي قال شعرك منكوش - منكوش منكوش منكوش دعوة".

وتسعي "NJ MUSIC" لتسويق الألبوم بطريقة مبتكرة، حيث قررت الشركة طرح البوستر على مدار 10 أسابيع، على أن يجري طرح أغنية كل أسبوع، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، موعد طرح الأغنية الأولى من الألبوم والتي تحمل اسم "آه يا حنان".

وكان "محروس" أكد أن الألبوم استغرق التحضير له ثلاث سنوات، ويتضمن عددا من الأغاني المتنوعة في أفكارها وألحانها وتعاون فيها حجاج مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحي، وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفي حسن وأسامة عبد الهادي وياسر نور.