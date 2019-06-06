"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء، وزملاء العمل، وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض مسرحية "3 أيام × الساحل" للفنان محمد هنيدي على مسرح كايرو شو موفينبيك بـ6 أكتوبر الساعة 10 مساءً، وأسعار التذاكر 200 و300 و400 و500 و750 و1000 جنيهًا.

- عرض مسرحية "كلها غلط" للفنان أشرف عبدالباقي على مسرح نجيب الريحاني الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 50 و75 و100 جنيه.

- عرض مسرحية "الملك لير" للفنان يحيي الفخراني على مسرح كايرو شو الماركيي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 250 و350 و500 و750 و1000 و1500 جنيه.

- حفل أم كلثوم على مسرح عرائس ساقية الصاوي الساعة 6 و8 مساءً، وسعر التذكرة 37 جنيهًا.

- حفل بلاك تيما بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 6 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- ليلة المايك المفتوح في "رووم آرت سبيس" الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض "ستاند أب كوميدي" في علبة ألوان الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل الفنان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي بفندق شيراتون، وأسعار التذاكر 3000 و4000 جنيه.

- حفل الفنان محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، وسعر التذاكر يبدأ من 2000 إلى 4000 جنيه.

- حفل الفنان أدهم سليمان وأحمد شيبة في جرين بلازا يوم 6 يونيو، وسعر التذكرة 150 جنيهًا.