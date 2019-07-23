بدأ كصحفي واتهم بالعنصرية والغرور.. جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد

في 24 مايو الماضي خرجت المرأة الحديدية البريطانية تيريزا ماي بخبر صادم، هو تحديد موعد استقالتها للمنصب الأهم في البلاد، نتيجة أزمة "بريكست"، بعد مسيرة سياسية حافلة، تنتهي اليوم، بإعلان فوز بوريس جونسون بمقعد رئيس وزراء بريطانيا الجديد.

وقبل قليل، أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز بوريس جونسون بزعامة الحزب خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، على جريمي هانت، على أن يبدأ جونسون في تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة غدا الأربعاء، لتولي مهمة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تمهيدا للتوصل لاتفاق بشأن بريكست، وفقا لموقع "العربية.نت".

وفي أول تصريح لجونسون، عقب فوزه بزعامة حزب المحافظين، قال: "سنحقق البريكست ونمضي في استكمال طموحات بريطانيا"، مضيفا: "علينا أن نراجع العلاقة مع الشركاء الأوروبيين وأن نحقق مصلحة بريطانيا".

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، وفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني و"دويتش فيله" الألماني:

- ولد في 19 يونيو 1964، في نيويورك، لأسرة شركسية الأصل.

- تلقى تعليمه في مدرسة بريمروز هيل الابتدائية.

- درس في كامدن المدرسة الأوروبية في بروكسل وكلية إيتون وكلية باليول في أكسفورد.

- في الثمانيات، بدأ حياته المهنية كصحفي، ليعمل في عدد من الصحف البريطانية العريقة، منها "تايمز، ديلي تلغراف، وسبكتيتر".

- أعجبت مارجريت تاتشر بمقالاته السياسية، ليسهل له الدخول إلى الوسط السياسي في وقت مكبر.

- عُين رئيس تحرير لمجلة "سبيكتايتور"، من 1999 وحتى 2005.

- أنتخب عمدة لمدينة لندن عام 2008، ومن أبرز قراراته حينذاك منعه شرب الكحول في وسائل النقل العام.

- في انتخابات 2001، لمجلس العموم فاز بمقعد نائب منطقة هينلي، ليصبح واحدا من أبرز السياسيين في البلاد.

- في مقاله بـ"سبيكتايتور"، 16 يوليو 2005، بعد وقوع الهجمات الانتحارية في لندن دعا إلى محاربة التطرف الإسلامي، ما دفع بكثير من الإسلاميين إلى شن حرب ضده.

- عام 2012، تم انتخابه مجددا عمدة للندن.

- بعد 3 أعوام، عاد إلى مجلس العموم نائبا عن منطقة اوكسبريدج.

- عينته تيريزا ماي بمنصب وزير الخارجية في 13 يوليو 2016.

- ترك منصبه في 9 يوليو 2018 حيث قدم استقالته إثر أزمة "بريكست".

- يعد من أبرز الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- في زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، قبل أسابيع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترشيح بوريس لمنصب رئيس حكومة بريطانيا، إنه "أعرف اللاعبين المختلفين، لكني أعتقد أن بوريس سيحسن أداء عمله، أظنه سيكون ممتازا، إنه يروقني".

- له العديد من المؤلفات.

- عُرف بأفكار اليمينية المتطرفة وتصريحاته الساخرة الاستفزازية إلى جانب تسريحة شعره الغريبة، حيث شبهه البعض بالرئيس ترامب.

- من بين تصريحاته التي يراها البعض بأنها استفزازيه، هي "أتوقع أن تكون نهاية الاتحاد الأوروبي مأساوية".

- قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن جونسون تعرض لانتقادات شديدة بشأن الإسلامي.

- لديه مواقف متشددة ضد المهاجرين، حيث يصفه البعض بـ"العنصري المغرور".

- في 29 مايو الماضي، طالبت محكمة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية أن يمثل أمامها، للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خلال حملة "بريكست"، فيما يتعلق بتصريحاته بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه أي نحو 440 مليون دولار أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.