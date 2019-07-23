أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، بدء الإنتاج من حقل بترول جنوب غرب مليحة في الصحراء الغربية المصرية، والذي يقع على بعد نحو 130 كم شمال واحة سيوة.

قالت، في بيان لها، إن الإنتاج الحالي لبئرين منتجين للنفط في الصحراء الغربية، يبلغ نحو 5.000 برميل من النفط يوميًا (BOPD) ومن المتوقع أن يصل إلى 7.000 برميل في اليوم في سبتمبر 2019.

ويجري نقل النفط ومعالجته في منشآت مصنع مليحة التي تديرها AGIBA ، وهي شركة عقد بالتساوي من قبل شركة النفط الوطنية المصرية والشركة المصرية العامة للبترول (EGPC)، تم اكتشاف نفط جنوب غرب المليحة في عام 2018، بينما من المخطط الآن حفر آبار استكشافية أخرى على الآفاق القريبة داخل منطقة الاستكشاف.

وتملك إيني، من خلال شركتها الفرعية IEOC ، حصة بنسبة 50 ٪ في جنوب غرب مليحة، بينما تملك شركة مصروفات السيارات (EGPC) النسبة المتبقية البالغة 50 ٪.