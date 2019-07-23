شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية مكبرة بمركز ومدينة منوف، اليوم، برئاسة مديرية التموين التجارة الداخلية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والتموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم تم ذبحها خارج السلاخانة وتمت مصادراتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

كما جرى إعدام ما يقرب من 100 كيلو أسماك مجمدة غير مطابقة للمواصفات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وبالكشف الظاهري عليها من قبل الطب البيطري والصحة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وتم المرور على العديد من محلات الجزارة وثلاجات اللحوم ومحلات الأسماك المجمدة والحية بنطاق المركز، وتبين مطابقتها للمواصفات وعدم تدوين ملاحظات بشأنها.

وفي سياق متصل جرى تنفيذ حملة انضباطية لرفع كافة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة، لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات بالتنسيق مع شرطة المرافق بمركز مدينة الباجور بمنطقة السوق والميدان والمحطة وشارع حديقة الطفل، حفاظاً على المظهر الحضاري وتحقيق الصالح العام.