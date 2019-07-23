يلتقي فريقا الزمالك والإسماعيلي، غدًا الأربعاء 24 يوليو، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، على استاد بترو سبورت، في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة On Sport، وترددها على النايل سات أفقي 10853 والترميز 27500.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، في حين يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نادي الزمالك بثنائية نظيفة سجلها اللاعبان عمر السعيد ويوسف أوباما.