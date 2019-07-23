يرقص بحصان في الأهرامات.. فيديو لـ أحمد فلوكس بعد انفصاله عن هنا شيحة

نشر الفنان أحمد فلوكس، مقطع فيديو جديد، يظهر خلاله وهو يرقص بحصانه في منطقة الأهرامات، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

ويعد هذا الفيديو أول تدوينة لفلوكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة هنا شيحة انفصالها عنه.

وعلق "فلوكس" على الفيديو، قائلا: "كم أعشق الخيل .. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".

وتفاعل الكثير من متابعي "فلوكس" مع الفيديو بعدد من التعليقات، مثل: "ربنا يعوض عليك خير انت وهنا"، "يارب انفصالكم إشاعه جميلين مع بعض ماشاء الله".

يذكر أن الفنانة هنا شيحة أعلنت منذ عدة أيام، خبر انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فلوكس.