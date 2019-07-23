ارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملات المنافسة، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اتفاق الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزعماء الكونجرس على تمديد حد الدين، ما هدئ المخاوف بشأن تخلف الحكومة عن السداد في وقت لاحق من العام.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.31% إلى 97.47 وهو أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو.

وترجع قوة الدولار أيضًا إلى ضعف عام لليورو، مع ترقب مستثمرين لأنباء بشأن تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل.

وعانت العملة الموحدة مقابل الدولار، ولكنها استقرت عند أعلى مستوى في عامين مقابل العملة السويسرية ضعيفة العائد لتسجل 1.10 فرنك سويسري مقابل اليورو، مع تنامي المخاوف من احتمال تدخل البنك الوطني السويسري بقوة لإضعاف العملة.

ومُني الجنيه الاسترليني بخسارة في التعاملات المبكرة في لندن، وانخفض قبل إعلان نتائج انتخابات رئاسة حزب المحافظين البريطاني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بوريس جونسون برئاسة الحزب ليخلف تيريزا ماي كرئيس للوزراء.

وجرى تداول الاسترليني عند 1.2459 دولار مقتربا من أقل مستوى في 27 شهرا عند 1.2382 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.