قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس، ابتداء من الخميس المقبل الموافق 25 يوليو الجاري في تمام السابعة مساء.

يقول "نور" إن العرض يدور حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعوني، والعرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا، موسيقي وألحان كريم عرفة أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.