أعلن مكتب التنسيق بالوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد أداء اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تحدد يوم الأحد الموافق 18 أغسطس المقبل.

وذكرت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أداء اختبارات القدرات يتم عن طريق موقع حجز اختبارات القدرات التالي

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

كما أوضحت أنه يتم أداء الاختبار مركزيا بالمعهد الفني الصناعي بالمطرية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي أعلنت بدء صرف وتسليم الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، وذلك بالمكتب الرئيسي للتنسيق بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، اعتبارا من غدا 24 يوليو وحتى الخميس 8 أغسطس.

كما يجرى فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات اعتبارا من يوم الأربعاء 24 يوليو الجاري.