40 طالبا أعلنت عنهم وزارة التربية والتعليم ليكونوا أوائل الثانوية العامة بشعبها المختلفة 2019، حيث جاء 14 طالبا في شعبة علمي علوم و10 بشعبة علمي رياضة ومثلهم 10 في شعبة أدبي، بالإضافة إلى واحد من المكفوفين و3 من نظام الدمج في الشُعب الثلاث واثنين من مدارس المتفوقين STEM.

وكالعام السابق تصدرت محافظة القاهرة قائمة الأوائل، بتصدر 9 طلاب في الشعب المختلفة باستثناء شعبة علمي علوم ونظام الدمج، بينما الأول مكفوفين فهو ينتمي إليها.

المنوفية هي المحافظة التالية للقاهرة في عدد الأوائل في الثانوية العامة بفارق 5 طلاب، حيث بلغ عدد الأوائل من المنوفية 4 فقط بينهم الأول على شعبة علمي رياضة، وتماثلها محافظة الجيزة في العدد، بينما يليهم محافظات البحيرة والشرقية ودمياط بواقع 3 طلاب من كل محافظة، وطالبين فقط من محافظات القليوبية والدقهلية والأسكندرية وبني سويف.

6 محافظات تفوق منها طالب واحد فقط في كل منها وهي محفاظات "سوهاج، وقنا، وكفر الشيخ، والفيوم والغربية وأسيوط".