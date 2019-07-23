أعرب أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، عن تمنيهم بالشفاء العاجل للفنان فاروق الفيشاوي أحد مكرمي الدورة الثانية عشر، والتي ستنطلق يوم 17 أغسطس المقبل وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.

الفنان فاروق الفيشاوي كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة جدًا، حسبما أكد نجله أحمد الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي.

يذكر أن فاروق الفيشاوي في شهر أكتوبر الماضي كان أعلن عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه "صداع عادي سيأخذ وقته ويمر".