24 ساعة فن| الفيشاوي يواجه التهرب الضريبي.. والإفراج عن منى فاروق

أحداث عديدة شهدتها الساحة الفنية، على مدار اليوم، كان أبرزها صدور قرار بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي من قبل نيابة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى إعلان محمد الشرنوبي خطبته على المنتجة سارة الطباخ، بينما تستعد "MBC" لإطلاق "ذا فويس" للكبار فوق الخمسين، وواصل فيلم "كازابلانكا" تحقيق إيردات في موسم عيد الفطر وصلت إلى 38 مليون جنيه.

وتُقدم "الوطن" لقرائها، نشرة فنية، ترصد أبرز الأخبار، التي جرت على مدار اليوم، وهي كالتالي:

سائق الفيشاوي عن قرار ضبط الفنان وإحضاره: "نايم من امبارح.. ميعرفش حاجة"

علق أحمد عاشور السائق الخاص بالفنان فاروق الفيشاوي، على قرار ضبط وإحضار الفنان، الذي قررته نيابة التهرب الضريبي، بقوله: "الفيشاوي نائم منذ أمس، وليس على علم بالأمر".

تامر حبيب مستشارا دراميا لمجموعة "MBC Studio"

أعلنت مجموعة "MBC Studio" عن اختيارها السيناريست تامر حبيب مستشارًا دراميًا للمجموعة، مضيفة أنَّه جرى تعيين صفاء أبو رزق لتتولى منصب "رئيسة المحتوى".

شقيق منى فاروق: سعيد بقرار إخلاء سبيلها.. وخروجها يوم السبت

أعرب مصطفى فاروق شقيق الفنانة منى فاروق، عن سعادته بقرار إخلاء سبيلها، الذي صدر اليوم الخميس، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الفيديو الفاضح"، وقال فاروق لـ"الوطن"، إنَّه سيجرى ترحيل شقيقته إلى قسم شرطة مدينة نصر، يوم السبت، لاستكمال إجراءات الإفراج.

38 مليون جنيه نصيب "كازابلانكا" من إيرادات موسم عيد الفطر

وصلت إيرادات فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة إلى 2 مليون و16 ألف جنيه في شباك التذاكر، أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 38 مليون جنيه خلال موسم عيد الفطر السينمائي، حسبما أكدت شركة "دولار" للتوزيع السينمائي.