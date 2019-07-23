افتتح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، الدورة التدريبة "التدريب من أجل التوظيف"، والتي ينظمها المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، بالتعاون مع مركز خدمة وتنمية المجتمع بالجامعة، خلال الفترة من 2019/7/23 وحتي 2019/8/8، وذلك في إطار تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وسوف يحصل المتدرب عقب اجتيازه الدورة التدريبية، علي شهادة معتمدة من المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي والمعتمد من أكبر هيئة تدريب أمريكية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلي سد الفجوة ما بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، والإعداد الفني والإداري لشباب الخريجين بهدف التأهيل للعمل في القطاع المصري، وبناء شخصية واعية قادرة علي التفاعل والتعاون مع الآخرين، والتطور الذاتي من خلال تزويد المتدرب بمهارات البيع والتسوق وخدمة العملاء والموارد البشرية اللازمة لنموه في العمل المصرفي.

وقال صالح، إنه لابد من اقتناص فرص العمل وبذل المزيد من الجهد والكفاح، وخير دليل علي ذلك هو إقامة هذه الدورة التدريبية في هذا اليوم رغم أنه إجازة رسمية، إلا أن العمل والوقت لا ينتظران، فالعطاء والتضحية نجني بها ثمار التفوق وتحقيق الآمال في حياة تكون أفضل.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الدورات التدريبية، هو صقل شباب مصر بمهارات وخبرات تؤهلهم للخروج إلي سوق العمل خاصة في ظل تطور طبيعة العمل، حيث تساهم هذه الدورات في رفع كفاءة الشباب، مما يكون له أكبر أثر على زيادة المشروعات الصغيره والمتوسطة والمتنهية الصغر لأن هذه المشروعات تؤدي إلي القفز بالمشروعات المصرية إلى العالمية.