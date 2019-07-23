أكد وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، على التزام بلاده بإيجاد سبل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز الأمن البحري في الخليج، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد شدد، اليوم الثلاثاء، على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي، مناشدا المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه، وذلك بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية.

وتعرضت ناقلتا نفط لهجوم جنوبي مضيق هرمز، واتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراءه، وكانت إيران قد احتجزت ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في المياه العُمانية، وسحبتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني بذريعة عدم استجابتها لنداء من الحرس الثوري بعد واقعة اصطدام بقارب.