أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم، إثر حادث تصادم بين أتوبيسين للرحلات على طريق ميزانية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بحدوث تصادم بين أتوبيسين على طريق ميزانية ميت عاصم التابعة للمركز ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن الحادث وقع بين أتوبيسان رحلات أرقام 30374 و71033 أمام ميزانية ميت عاصم.

وبالفحص تبين إصابة كلا من الدكتورة إيمان إبراهيم الجميل الزيني، 33 عاما، وتعمل بمستشفى منية النصر، وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ، محسن صالح محمد حسن، 52 عاما، نجوى إبراهيم المتولي، 31 عاما، إسراء الشحات إبراهيم العوضي، 22 عاما، محمد فتحي السيد أحمد، 40 عاما، نوال الدسوقي عطيه، 54 عاما، وجرى نقلهم لمستشفى منية النصر.

ورفعت رئاسة مركز منية النصر، آثار الحادث وجرى إعادة فتح الطريق ونقل الأتوبيسين إلى مركز الشرطة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.