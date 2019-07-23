أعلن الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، عن استمرار قبول الطلاب ببرنامح الدراسة بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة، بالتعاون مع كلية أوشن وجامعة كين الأمريكيتين للسنة الرابعة.

وأضاف أن البرنامج يتميز بمميزات عدة منها: حصول الطالب على ثلاث شهادات معتمدة منفصلة من جامعات عين شمس، كلية أوشن وجامعة كين الأمريكيتين للمرة الأولى، وجود نظام تقييم وامتحانات جديد قائم على توزيع جهود الطالب خلال الفصل الدراسي وغير معتمد فقط على الامتحان النهائي.

كما يتيح هذا البرنامج للطالب اختيار تخصصه من بين أحد التخصصين، وهما الإدارة والمحاسبة الذي يتطلبهم سوق العمل في مصر والخارج، بالإضافة إلى إمكانية التحاق الطالب بالدراسات العليا بالجامعات الأمريكية مباشرة دون الحاجة إلي تقييم هذه الشهادات، على أن يكون تدريس المقررات الدراسية في البرنامج بنفس النظام المتبع في أمريكا، ويكون التواصل والتكليفات مع أساتذة الجامعات الأمريكية من خلال المواقع الرسمية للجامعات الأمريكية والبريد الإلكتروني الأكاديمي للطالب.

كما يجري تدريس المقررات بشكل عملي، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاتصال الفعال.

وعن عدد الطلاب في قاعات الدراسة، أوضح أن القاعة الواحدة لن تتجاوز 50 طالبا، ويجري تقسيمهم في بعض المحاضرات العملية إلى مجموعتين، ما يتيح للطلاب فرصة أكبر للاستفادة الكاملة من أستاذ المادة، وكذلك سهولة توصيل المعلومة للطلاب.

وتابع: لمزيد من المعلومات يرجي زيارة Ocean - Ain Shams - Kean program.