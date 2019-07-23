مارك إسبر وزيرًا للدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية

قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين مارك إسبر وزيرًا للدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية- بحسب ما أفادت قناة "العربية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن ترشح إسبر رسميا، كوزير للدفاع الأمريكي، خلفا لباتريك شاناهان الذي قرر مغادره منصبة.