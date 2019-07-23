عضو "العفو الرئاسي": مؤتمرات الشباب فكرة عبقرية في التنفيذ والتواصل

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك عدد كبير من الشباب خرجوا من السجون، من خلال اللجنة التي تتواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباشرة وعدد من الوزرات المعنية، الأمر الذي انعكس على تغيير حياة أكثر من ألف شاب.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه عمرو خليل، وسارة حازم، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يجب التفرقة بين قوائم المسجونين الذين يتم الإفراج عنهم بشرط صحي، وهو يتم في المناسبات والأعياد القومية من خلال قرارات جمهورية؛ بينما تعمل اللجنة طوال العام لإخراج المسجونين، مشيرًا إلى أن اللجنة تنظر القضايا الجنائية أو خرق قواعد التظاهر بشكل سلمي وغيرها من القضايا.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن مؤتمرات الشباب فكرة عبقرية للتواصل ما بين رأس الدولة والقيادة السياسية والشباب، إلا أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة هو اختيار موفق لتوضيح الإنجازات التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، وعكس مدى التحدي الذي كانت تحياه الدولة سابقًا والمستمر حتى الآن، وأن مؤتمرات الشباب تحولت لحوار مجتمعي شامل ولمناقشة الرؤى الخاصة بالمسؤولين.