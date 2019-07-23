تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية يرافقه اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، شوارع مدينة الزقازيق، للاطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع والتأكد من رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المحددة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع.

بدأت جولة المحافظ بتفقد شارع السلام مروراً بطريق صلاح سالم وصولاً لشارع طلبه عويضة وتفقد الشوارع الجانبية الملاصقة لأرض المصرية بلازا والتي تم فتحها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لتمثل محاور مرورية جديدة تساهم في فك الإختاقات المرورية بمنطقة المصرية بلازا.

توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمنطقة فلل الجامعة ليصدر أوامره بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من الكافيتيرات والمباني المقامة بالمخالفة وإزالة التعديات الواقعة على الرصيف من قِبل أصحاب المحال التجارية، وقام بالإشراف بنفسه على أعمال الإزالة مؤكداً على رئيس المركز بعدم مغادرة المنطقة وإنهاء أعمالالإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ أنه من حق المواطن أن يجد رصيفاً يمشي عليه.