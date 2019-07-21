افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والفنان هاني شاكر نقيب عام المهن الموسيقية، اليوم، فرع نقابة المهن الموسيقية بشارع البوستة بمدينة الزقازيق ليضم الموسيقيين من أبناء المحافظة، ويقدم إليهم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، تم هذا في حضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، والفنان خالد بيومي نقيب الموسيقين بالشرقية، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وعدداً من نواب البرلمان.

أكد محافظ الشرقية أن الفن الراقي بمثابة القوى الناعمة التي يمكن من خلاله المساهمة في بناء الوطن وتقدمه وإستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم، مشيراً إلى أن الشرقية زاخرة بأعلام الفن والموسيقي والطرب وتضم مواهب فنية وثقافية تساهم بشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر.

ومن جانبه، أكد الفنان هاني شاكر نقيب عام المهن الموسيقية دعمه الكامل لفرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية ورعايته للمواهب الفنية وإكتشاف الأصوات الواعدة لتقديم فن راقي وجميل ، متمنياً للقائمين على نقابة الموسيقيين بالشرقية إنجاز الأعمال المنوط بها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للموسيقيين متمنياً لهم التوفيق والسداد.وتبادل المحافظ ونقيب الموسيقيين الدروع والهدايا التذكارية.