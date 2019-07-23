تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل بقرية كفور بلشاي التابعة للمركز، بحوزته 16 لفافة بانجو وقطعة حشيش كبيرة الحجم، بقصد الاتجار، وبندقية ألية مطموسة الأرقام.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا، من مأمور كفر الزيات بضبط "محمد.ا" 26 عام، عاطل" مقيم بقرية كفور بلشاي، بحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام مزودة بخزنة الذخيرة الخاصة وبها 4 طلقات من ذات عيار السلاح، وقطعة حشيش كبيرة الحجم، و16 لفافة بانجو و800 جنيه مبلغ مالي حصيلة الاتجار، و2 هاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم 21253 جنح مركز كفر الزيات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.