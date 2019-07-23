وظائف جديدة في بنك مصر.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت بنك مصر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة من الخريجين الجدد في القليوبية.

شروط التقدم للوظيفة

- خريجو إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية أو المعهد الكندي العالي.

- بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم الاكتوارية، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشئات مالية وتسويق، إدارة.

- لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان على 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم من دفعات 2014 حتى 2018.

- تقدير عام جيد على الأقل.

- إجادة حزمة البرامج المكتبية "MS Office".

- إجادة مهارات التواصل الفعال.

- يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة القليوبية من واقع بطاقة الرقم القومي.

- ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقًا ببنك مصر.

مهام ومسؤوليات الوظائف

1- تلر:

- مسئول عن تقديم وإتمام جميع المهام المصرفية المتنوعة من سحب، إيداع، استبدال عملات وتحويل.

- القيام بمراجعة الخزينة الخاصة به والتحقق من أرصدة النقدية من عملات مختلفة، والمحافظة على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

2- مسؤول خدمة عملاء:

- تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء بمستوي عال من الجودة والكفاءة وفقا لمعايير تقديم الخدمات المعتمدة بالبنك.

- يعتبر الخبير المصرفي لخدمات البنك داخل الفرع ومسئول رئيسي عن توطيد العلاقات مع العملاء.

- العمل على تنشيط وزيادة المبيعات.

3- أخصائي تمويل:

- مسؤول عن منتجات المشروعات المتناهية الصغر من حيث الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد وتحقيق المستهدفات ومتابعة سداد الأقساط وضمان جودة المحفظة.

4- مسؤول المبيعات:

- مسؤول عن تسويق وبيع كافة منتجات وخدمات البنك المختلفة من قروض وودائع ومنتجات استثمارية للعملاء الجدد وتقييم احتياجات العملاء وبيع المنتجات والخدمات وفقا لتلك الاحتياجات من خلال إجراء الزيارات البيعية وتنفيذ أي مبادرات بيعية طبقًا لخطة البيع الموضوعة.

ويمكنك التقديم على الوظائف من هنــــــــا، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 25 يوليو الجاري.