أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، حاجته لشغل وظائف شاغرة بفروع البنك بالقاهرة كالتالي:

Manager, Legal (Loan Remediation & Recovery - Francophone)

ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة لغات آخرى تعزز فرصة الحصول على الوظيفة، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــا.

Manager, Legal (Banking & Finance - Francophone)

كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية والفرنسية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

Manager, Legal (Banking & Finance - Anglophone)

ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة لغات آخرى تعزز فرصة الحصول على الوظيفة، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــا.