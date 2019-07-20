أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، حاجته لشغل وظائف شاغرة بفروع البنك بالقاهرة كالتالي:
Manager, Legal (Loan Remediation & Recovery - Francophone)
ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة لغات آخرى تعزز فرصة الحصول على الوظيفة، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــا.
Manager, Legal (Banking & Finance - Francophone)
كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية والفرنسية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.
Manager, Legal (Banking & Finance - Anglophone)
ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة لغات آخرى تعزز فرصة الحصول على الوظيفة، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــا.