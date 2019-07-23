أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة نفذت 1211 طريقا فرعيا ورئيسيا ومداخل مدن وقرى بدائرة المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية 2018/2019 بلغت أطوالها 1196 كيلومترًا وتكاليفها الاستثمارية بتكلفة مليار و717 مليون جنيه.

وقال آمنة، إنه جارِ العمل في تنفيذ 6 مشروعات طرق رابطة بين المراكز بعضها البعض "دمنهور، دسوق / دمنهور، إدكو / دمنهور، المحمودية / كفر الدوار، أبو المطامير / طريق التوفيقية / قناطر بولين"، بلغت أطوالها 99 كيلومترًا بتكلفة أكثر من 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جارِ إنشاء 7 كباري تبلغ تكاليفها الاستثمارية 715 مليون جنيه حيث تجرى أعمال إنشاء 4 كباري علوية للسيارات "أمام مدخل قرية دسونس أم دينار بدمنهور - وأمام مدخل قرية جنبواي بإيتاي البارود - وأمام معمل القزاز بكفر الدوار - كوم إشو بكفر الدوار" على الطريق الزراعي السريع بتلك المراكز تبلغ تكلفة إنشاء الكوبري الواحد 128 مليون جنيه.

وأكد الانتهاء من إنشاء كوبرى مشاة أمام جامعة دمنهور بالإضافة إلى أنه جار إنشاء كوبرى مشاة بإيتاي البارود أعلى مزلقان السكة الحديد وكوبرى أخر على ترعة المحمودية بدمسنا بأبو حمص، وذلك للربط بين الجانب الأيمن والأيسر من المدينة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتطوير 158 كوبرى واقعة على المجاري المائية بنطاق المحافظة تخدم مداخل ومخارج القرى بإجمالي تكاليف تقدر بمبلغ 145 مليون جنيه.

كما أوضح أنه جارِ تطوير 67 مزلقانا بمدن ومراكز المحافظة وتم الانتهاء من 46 منهم وجار العمل في 30 آخرين، مؤكدًا أنه بالنسبة لمحطة سكة حديد دمنهور فإنه يتم تطوير المحطة بإنشاء 6 مبان جديدة تم الانتهاء من اثنين منها وجار العمل في 4 مبانِ متبقية.

ولفت محافظ البحيرة، إلى أنه جار تنفيذ المحور الرابط وإنشاء وصلة حرة تربط بين كوبرى فوة على النيل مرورًا بمحور الليثي بدمنهور حتى جناكليس والطريق الصحراوي لخدمة محافظتي البحيرة وكفر الشيخ وربط الطريق الزراعي بالصحراوي وهو من المشروعات الكبيرة التي ستخدم مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة،‏ وتساهم في تخفيف الضغط المروري، وخلق فرص استثمارية على الطريق الصحراوي باعتبارها جزءً أساسيًا للتنمية.