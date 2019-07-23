لاقت فكرة مؤتمرات الشباب في مصر وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم ترحيبًا واستحسانا من العالم بأكمله وهو ما ظهر جليًا من خلال المشاركة المتزايدة من الشباب المصري وشباب الدول الأخرى كذلك في ردود الأفعال المحلية والعالمية، بحسب تقرير عرضته قناة "Extra news".

فمنذ أن تّبنت القيادة السياسية فكرة المؤتمرات الوطنية للشباب، ودعوة شباب الدول لحضور منتدى شباب العالم لاقت الفكرة ترحيبًا واستحسانًا وانبهارًا من العمل بأكمله وهذا ظهر من المشاركة المتزايدة سوءًا من الشباب المصري أو شباب الدول الأخرى كذلك في ردود الأفعال المحلية والعالمية التي صاحبت كل هذا، فنحن أمام حدث فريد تجمع حوله الشباب للحوار إيمانًا من القيادة السياسية بهم لتعود مصر لريادتها ومكانتها من جديد.

أصداء نجاح المؤتمرات لم تقتصر على الآراء المحلية فقط، فقد أبدى عددًا من رؤساء الدول والشخصيات والمنظمات الإعلامية إعجابهم بفكرة المؤتمر وحرصهم على التعرف على التجربة المصرية، أخر الردود الدولية تمثلت في نجاح بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية والأربعين بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، وهو أول قرارًا أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه باعتباره محفلًا دوليًا لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.

نجاح هذه الفاعليات الشبابية جاءت أيضًا على لسان مدير المدرسة الوطنية الفرنسية الذي أشاد بإمكانيات الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التي كانت نتاج المؤتمرات الوطنية للشباب، ولاقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في منتدى شباب العالم اهتمامًا وإقبالًا من جانب البلدان شبابًا وقيادات.

كما أشادت وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات البحثية التي تعتني بالشباب بتنظيم المنتدى وبما يحمله من أهداف، كما أبدت المنظمة اليابانية الشبابية أعجابها بالتنظيم الخاص بالمنتدى، فيما أعرب حساب منتدى جنوب أفريقيا بدعوة ومشاركة حفيد نيلسون مانديلا بالمنتدى العالمي.