قال الإعلامي تامر أمين، إن ثورة 23 يوليو تعتبر نقطة تحول كبيرة بتاريخ مصر حيث حولت نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري حتى أصبح حاكم مصر لأول مرة مصري.

وأضاف أمين، خلال تقديمه لبرنامجه "آخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن الثورة كان لها العديد من المزايا منها إنها كانت ثورة بيضاء لم يزهق فيها روح أو تراق بها نقطة دم واحدة، موضحا أن تلك الثورة جائت بمثابة بداية لحركات التطهير والتصحيح من قبل ضباط الجيش.

وأكد مقدم البرنامج أن الشعب المصري قد قابل تلك الثورة بالهتاف والدعم والتشجيع حتى تحولت لحركة تصحيح وثورة شعبية في آن واحد.