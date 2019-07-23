يشارك الفنان مدحت تيخا، في مسلسل "كتف قانوني" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويلعب تيخا فى المسلسل دور شخص يدعى خليل ويعانى من الفقر الشديد.

ويحاول تيخا خلال العمل بالعمل في أكثر من مهنة من أجل توفير المال اللازم من أجل الإنفاق على أسرته، حيث يعمل بائع ملابس على الأرصفة ومغنى في الأفراح الشعبية.

وأضاف تيخا أنه سيتم استئناف التصوير والدخول إلى البلاتو من جديد بعد عيد الأضحى.

وتدور أحداث مسلسل "كتف قانوني" في إطار كوميدي بحت واجتماعي وذلك حول شاب مصري يدعي "يوسف" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان طارق صبري وهو حفيد أحد الأثرياء والذى يقيم مع جده في قصر كبير، ويحب إحدى الفتيات تدعي "قشطة" وتجسدها الفنانة سارة سلامة وهي من أسرة متوسطة الحال ويرفض الجد ارتباط حفيده والذي يجسد هذه الشخصية الفنان أحمد بدير ولكن بشرط أن يجتهد حفيده ويثبت وجوده وذلك بخلاف بأن الجد يتميز بحاله من الحرص والبخل الشديد.

"كتف قانوني" من بطولة كل من طارق صبري، سارة سلامة، مدحت تيخا، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح ومن سيناريو وحوار فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.