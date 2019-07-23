أعلنت شركة بترول بلاعيم "بتروبل" عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، والذي يجرى حاليًا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد تلقى تقريرًا من رئيس الشركة المهندس عاطف حسن، حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.

وأكد التقرير أن عملية حفر البئر الاستكشافي القرعة- شمال شرق 1، أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعي خلال عمليات حفر البئر التي بدأت أعمالها في مايو الماضي، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، أبرز الاكتشافات البترولية التي أعلنت عنها مصر بداية من عام 2015:

حقل ظُهر

تم اكتشافه في يناير 2015، بمنطقة غرب مليحة العميق، بمنطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية.

وبدأ التشغيل التجريبي للحقل في 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا، وصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب يوميا قبل منتصف 2018، وارتفع إلى 1.7 مليار بنهايته، ومن المرجح أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية 2019، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، طارق الملا.

حقل نورس

وجرى اكتشافه في يوليو 2015، في منطقة امتياز أبو ماضي الغربية بدلتا النيل، ويعد من أكبر الحقول المصرية لإنتاج الغاز، حيث ينتج بمعدل 180 مليون قدم مكعب غاز، و1500 برميل يوميا من المكثفات.

حقل شروق

أُعلن عنه في أغسطس 2015، بالمياه العميقة في البحر المتوسط بمنطقة امتياز شروق (المياه الاقتصادية المصرية)، ويحتوي على احتياطيات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بما يعادل نحو 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي.

حقل أتول

اكتشفته شركة "بي بي" البريطانية في مارس 2015، ويقع الحقل في المياه العميقة بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية الواقعة في شرق دلتا النيل، واستخدم الحفار "ميرسك ديسكفورور" من الجيل السادس لأجهزة الحفر البحرية، ويقدر احتياطي الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، وستتم المعالجة البرية للغاز من خلال التسهيلات القائمة في الميناء الغربي.

حقل نور

وجرى الكشف عنه في عام 2018، ويقع في منطقة نور بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، على بعد نحو 50 - 60 كيلو متر مربع من ساحل البحر المتوسط.

ويقع الحقل تحديدا في جنوب شرق منطقة شروق البحرية، التي تضم حقل ظهر العملاق، أحد أكبر حقول الغاز الموجودة بمنطقة شرق البحر المتوسط.

ويبلغ الإنتاج من حقل ظهر حاليا نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ومتوقع أن يصل إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول شهر أغسطس المقبل، قبل أن يصل إلى نحو 2 مليار قدم يوميا قبل نهاية العام 2019، و2.7 مليار قدم مكعب مع منتصف 2020.

حقل شمال الإسكندرية

هي مجموعة من الحقول "تورس وليبرا وفيوم وجيزة وريفن"، وهي من اكتشاف شركة "ديا"، ويصل إنتاح حقلي تورس وليبرا المخطط إنتاجهما سيكون بمعدل 600 ألف متر مكعب في اليوم، وحقلا جيزة وفيوم سيكون إنتاجهما 400 مليون مكعب في اليوم.

آبار شمال شرق الدلتا

هي مجموعة "آبار غرب 2" ويقدر إنتاجها بـ100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وزيادة إنتاج الحقل نورس التابع للشركة إلى 670 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بالإضافة إلى آبار البئر نيدوكو شمال غرب 6 بمنطقة شمال شرق الدلتا، والتابع لشركة "بتروبل" بمعدل إنتاج 140 مليون قدم مكعب غاز يوميا، والبئر نيدوكو غرب 2 بمعدل إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميا.