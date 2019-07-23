انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، جثة طفل، اليوم، بعد غرقه في أثناء استحمامه بمياه ترعة المنصورية، في المنطقة الواقعة أمام مستشفى الجلدية بالمنصورة، هربا من حرارة الجو.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير الأمن، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بوجود طفل غريق في مياه الترعة المشار إليها آنفا.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف، حيث تبين غرق طفل يدعى "أحمد رضا عبد النبي" 10 سنوات، مقيم في شارع نصر الجيلاني، الدراسات، عزبة الشال، وذلك في أثناء استحمامه بالترعة.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.