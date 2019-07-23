قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، إنه ولولا وقوف الشعب المصري بجانب ثورة 23 يوليو 1952 لم يكن ليتغير النظام السياسي في مصر.

وأضاف عفيفي، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، وسارة حازم والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية أمرا استوعبه المصريين سريعًا، الأمر الذي أدى لتغيير بنوعية الحكم بمصر التي اعتاد المواطنين عليها.

وأوضح أنه ومع نجاح الثورة ظهرت طبقة جديدة وهي "الطبقة المتوسطة" بعدما كان المصريين قبيل الثورة أسياد وعبيد حتى تم إنشاء عدد من المشروعات عقب الثورة مثل الإصلاح الزراعي.

وأكد أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، أن ذلك المشروع قد وجد معارضة كبيرة من قبل كبار العائلات الملكية في مصر، حتى تم تنفيذه وأصبح الفلاح مالكا لـ5 أفدنة.