كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن الشبه بين ثورة 23 يوليو 1952، وبين ثورة 30 يونيو 2013، حيث ذكر أن المرأة وقفت في وجه الإخوان إبان ثورة 23 يوليو 1952، حيث كانوا يهتفون "لا رجعية ولا إخوان ولا تجارة بالأديان"، كما أن المرأة وقفت في وجه الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013، مؤكدًا أن الشعب المصري يربطه حبل سري من جيل لجيل.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرأ التاريخ جيدًا وأدرك أنه يجب التخلص من تنظيم الإخوان مجتمعيًا وثقافيًا وتعليميًا، موضحًا أن الشعب المصري وقف مع القوات المسلحة خلال ثورة 23 يوليو، ووقت الجيش المصري بجوار الشعب في ثورة 30 يونيو.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له اليوم: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالًا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبته الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

كما هنأت انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي، الشعب المصري صباح اليوم، بتدوينة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهداً على إرادة هذا الشعب".