لقى طفلين شقيقين مصرعهما، اليوم الثلاثاء، غرقا في ترعة تمر أمام بيتهما، بقرية "كفر الروك" التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى .

تلقى اللواء محمد حجى ، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية "كفر الروك" التابعة لمركز السنبلاوين بمصرع طفلين شقيقين غرقا بمروى مائي "ترعة صغيرة" بالقرية.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وتبين أن الطفلين هما الحسيني خيري السيد مصطفى، 8 سنوات، وشقيقته رانيا 10 سنوات، وغرقا بمروي بجوار منزلهما أثناء اللهو.

وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال الجثامين ونقلهم لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.