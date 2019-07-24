بعد اكتشاف حقل غاز "دلتا النيل".. خبراء يوضحون كيفية الاستفادة منه

أعلنت شركة بترول بلاعيم "بتروبل" عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، والذي يجرى حاليًا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد تلقى تقريرًا من رئيس الشركة المهندس عاطف حسن، حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.

وأكد التقرير أن عملية حفر البئر الاستكشافي القرعة- شمال شرق 1، أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعي خلال عمليات حفر البئر التي بدأت أعمالها في مايو الماضي، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.

الدكتور محمد السنوسي خبير الطاقة، قال إن هذه الاكتشافات تعزز من قدرة مصر في مجال الطاقة، موضحا أن الاكتشافات المتكررة دليل اهتمام مصر بقطاع الطاقة ومحاولة الاستفادة القصوى منه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السنوسي لـ"الوطن"، أن هذه الاكتشاف يساعد في التنمية المستدامة في المنطقة المحيطة للاكتشاف، موضحا أنه يكون أيضا عامل جذب للمستثمرين لإنشاء مصانع للطاقة ووحدات لتكرير البترول مما يوفر فرص عمل للشباب.

وتابع خبير الطاقة أن خطة الدولة خلال الفترة المقبلة تعمل على إنشاء معامل لتكرير البترول للاستفادة من مشتقاته، موضحا أن هذه المعامل ستساعد الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمكنها في التحول من مستورد لمشتقات البترول لمصدر لها.

بينما قال الدكتور معتز إبراهيم خبير الطاقة، إن استهلاك الدولة من الغاز الطبيعي يفوق 7 آلاف مليار قدم مكعب يوميا، موضحا أن اكتشاف الآبار الجديدة يُعد عاملا قويا في تحسين وضع مصر بمجال الطاقة.

وأضاف إبراهيم لـ"الوطن"، أن هذه الاكتشافات تساعد في تعويض تناقص الآبار القديمة التي كانت تعتمد عليها مصر بسبب لقرب انتهاء عمرها الافتراضي، مؤكدا أن هذا الاكتشاف لن يجعل مصر تستورد الغاز الطبيعي ولن تواجه فيه أي أزمات، وسيساعد على الاكتفاء الذاتي.