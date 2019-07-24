تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
دراسة: "الشطة" والأطعمة الحارة تسبب فقدان الذاكرة
بعد اكتشاف حقل غاز "دلتا النيل".. خبراء يوضحون كيفية الاستفادة منه
دراسة: عدم تناول وجبة الإفطار يصيب بالسمنة
التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على تل الحارة بريف درعا
"سكب البنزين وجري وراه".. قصة نجار مسلح أشعل النيران في والده بالبحيرة
ضبط المتهمين بسرقة خزينة مكتب بريد القلج على طريقة "لصوص ولكن ظرفاء"
اختيارات الوطن
خطوات حجز قطارات عيد الأضحى إلكترونيا عبر موقع سكك حديد مصر
تشغيل "النقل الجماعى" بالغاز فى سبتمبر والحكومة: المشروع يوفر 9.6 مليار جنيه
بدأ كصحفي واتهم بالعنصرية والغرور.. جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد
إجازة قلبت موت.. حكاية طفل مصري فقد والديه بالسعودية: فاكرهم في الحرم
الأكثر قراءة
بينها اثنتان من الخلف.. لماذا طعنت "فتاة العياط" المجني عليه 13 مرة؟
الحرارة تصل لـ43.. توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة
بسبب حمار.. مزارع يقتل والده بدلا من ابن عمه في المنيا
من هو خليفة كايد المهندي ذراع قطر لتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط؟
خبير سيارات يوجه نصائح مهمة لمعرفة إذا كان زيت المحرك مغشوش أم لا
خبير علوم جنائية: ملابس "فتاة العياط" والقتيل ستحدد المدافع عن نفسه
مصر تُدين هدم السلطات الإسرائيلية لمباني سكنية جنوبي القدس
"التنسيق": لا يمكن التنبؤ بالحد الأدنى للقبول في أي كلية
حزب صومالي معارض: قطر تسعى للسيطرة على موارد بلادنا
أحمد موسى: السيسي لديه معلومات عن "الإخوان" لا يعرفها سواه
عاجل