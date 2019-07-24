التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على تل الحارة بريف درعا

أعلن التلفزيون السورى، منذ قليل، عن عدوان إسرائيلي على تل الحارة بريف درعا.

وأكد التليفزيون السوري، وقوع أضرار مادية جراء الغارات الإسرائيلية على مرتفعات تل الحارة بدرعا.