قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنّ الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا غير قابل للتنفيذ، والحظر لا يمكن تعميمه خارج نطاق الاتحاد.

وأضاف ظريف: "أكدنا سابقا أنّ ناقلة النفط هذه لم تكن متجهة إلى سوريا"، مشددا على أنّ بلاده أكدت منذ البداية رفضها التبريرات البريطانية بشأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وكان المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، قال إنّ احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران، وأنّ بلده قلقة حيال محاولة إيران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في الخليج وتدعو لعدم التصعيد، وستبحث أي طلب أمريكي بتقديم الدعم لواشنطن في الشرق الأوسط.

وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بريطانيا، بعواقب وخيمة بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صباح اليوم، إلى الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية، وطالبت إيران، بريطانيا، بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة.

واعترضت سلطات جبل طارق سفينة يشتبه بأنّها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أنّ احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية فابيان بيكاردو، اعتراض ناقلة نفط عملاقة يشتبه بنقلها نفطا خاما إلى سوريا، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست"، ذكرت أنّ ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.