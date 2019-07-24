مصدر: خلافات أسرية منذ 3 سنوات وراء اتهام "بكر" لطليقته بالسرقة

أوضح مصدر أمني تفاصيل واقعة اتهام الموسيقار حلمي بكر لطليقته باستئجار بلطجية للاعتداء عليه بالضرب وسرقة محتويات شقته بالمهندسين بالعجوزة، مؤكدًا أن وراء ذلك الاتهام خلافات زوجية بين الاثنين، منذ قرابة 3 سنوات.

وأضاف المصدر أن بكر وطليقته دائما ما يتبادلان الاتهامات وتحرير المحاضر بقسم شرطة العجوزة، بسبب خلافات على الشقة، بعد أن حصلت طليقته على حكم صادر من المحكمة بالإقامة معه في الشقة لأنها أنجبت منه طفلة.

وتابع المصدر أن بكر توجه اليوم لقسم شرطة وطلب مقابلة العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة، وحرر محضر جديد ضد طليقته واتهامها باستئجار بلطجية وسرقة شقته، وسوف يتم إحالة المحضر للنيابة التي تباشر التحقيق فى تلك البلاغات.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، سوف تجري التحريات بشأن البلاغ الأخير المقدم من بكر، وإرسال التحريات للنيابة التي تباشر التحقيق.