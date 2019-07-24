حلمي بكر يتهم زوجته بالاعتداء عليه بواسطة بلطجية: سحلوني وضربوني مرتين

اتهم الموسيقار حلمي بكر طليقته سماح عبدالرحمن القرشي، باقتحام شقته في حي المهندسين، مستعينة بمجموعة من البلطجية، قائلًا: سحلوني وضربوني وأهانوني على مرأى ومسمع من الجيران وحراس العقارات المحيطين بمنزله.

وأضاف "بكر" في تصريحات لـ"الوطن"، أن هجوم البلطجية الذي تعرض له تسبب في إصابات بالغة في الكتف اليسرى والرقبة وحروق في اليد، فضلًا عن إصابات في الركبة أدت إلى صعوبة بالغة في الحركة، أدت إلى نقله إلى مستشفى العجوزة، لإثبات حالته وتلقيه العلاج.

وأضاف الموسيقار المصري الكبير أنه فوجئ بهجوم طليقته على الشقة وتحطيم محتوياتها، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر لابنته "ريهام"، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، قائلًا: "من 10 أيام جت وعملت نفس اللي حصل ده وكسرت البيت، وأنا عملت محضر".

وأوضح أن سبب الخلاف هو ابنتهما الصغيرة "ريهام"، فبعدما اتفقا عقب طلاقهما منذ عامين، على أن تكون البنت برفقة والدها، عادت لتساومه عليها مرة أخرى، بعدما اتضح لها أنها تستطيع أن تجني الأموال منه حال طلبها أن تكون البنت برفقتها، بحسب حديثه.

وحرر "بكر" محضرًا في قسم العجوزة برقم 19715، مثبتاً فيه كل ما حدث، بجانب شهود العيان في المنطقة من الجيران وحراس العقارات، الذين ساندوه في الحادث الذي تعرض له.

وواصل "بكر" حديثه قائلا إنه الزوج رقم 4 في حياة طليقته، والتي وصفها بأنها امرأة تعودت على العنف، والدليل هو أنها قامت بنفس الفعل مع زوجها السابق.

وتابع الموسيقار المصري: "أنا بستغيث بالشرطة المصرية تلحقني، أنا فنان مصري وبتهان في بلدي، وعايز أقابل وزير الداخلية أو النائب العام".

وأردف: زوجتي الآن مع البلطجية في الشقة تحديدًا في الغرفة المجاورة لي، مضيفًا أنه يمتلك الشقة منذ 40 عامًا.