مدير متحف عبدالناصر: الزيارات وصلت لـ1350 زائرا وأغلبهم من العرب

أكد الدكتور محمد عادل، مدير متحف الزعيم جمال عبدالناصر، إن منزل الرئيس الراحل بسيط للغاية، ومتحفه يضم قاعة للمقتنيات وبها الأوسمة والنياشين التي حصل عليها كهدايا من دول العالم.

وأضاف عادل، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أبناء الرئيس الراحل يزورون متحف والدهم بشكل دوري، وزودوه بأغلب المقتنيات الموجودة الآن، مشيرًا إلى أن عوائد متحف جمال عبدالناصر توجه لخزينة الدولة.

وكشف مدير متحف عبدالناصر أن متوسط عدد الزيارات للمتحف خلال الـ 6 أشهر الماضية 1350 زائرا، وأغلبها من معاصري فترة حكمه، وخاصة العرب، موضحًا أن تذاكر دخول متحف جمال عبد الناصر مجانا لمن دون 12 سنة ولطلاب المدارس 5 جنيهات والكبار 10 جنيهات والعرب والأجانب 20 جنيها.

من جهته، طالب مصطفى طاهر عضو فريق تطوير المتاحف في مصر، بضرورة تنظيم رحلات لطلاب الجامعات لزيارة متحف جمال عبدالناصر.

وقال طاهر، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، إن الدولة تسعى لاستعادة الهوية الوطنية لدى المواطنين، مؤكدًا أن متحف جمال عبدالناصر يعكس تفاصيل حياة الزعيم الراحل، وشاهد على وصول المصري لحكم بلاده بعد فترة طويلة من حكم الاحتلال.

وأضاف عضو فريق تطوير المتاحف أن متحف جمال عبدالناصر ومتحف السادات ومتحف قيادة الثورة وغيرها من المتاحف المتخصصة عالية القيمة رغم صغر مساحتها، لافتًا إلى أن الاهتمام بالزعيم جمال عبدالناصر ليس في مصر فقط لكن في العالم أجمع.