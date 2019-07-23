أوضح الإعلامي نشأت الديهي، السبب وراء عداء تنظيم الإخوان وهجومهم الدائم على ثورة 23 يوليو 1952، حيث ذكر أن الإخوان كانوا يكرهون جمال عبد الناصر مثلما يكرهون الشيطان، موضحًا أن تنظيم الإخوان برئاسة مرشدهم الأسبق حسن الهضيبي كانوا يريدون سرقة ثورة يوليو ولكن "عبدالناصر" وقف لهم بالمرصاد.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن مرشد الإخوان حسن الهضيبي كان ماسونيا وذلك بشهادة عدد كبير من قيادات الإخوان في هذا التوقيت، مستطردًا: "عبدالناصر كشف الإخوان وإداهم بالجزمة".

وتابع: "جمال عبد الناصر قال فيهم كافة الصفات القذرة وقالهم أنتوا عملاء وخونه وتجار دين".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينه له اليوم: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبته الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

كما هنأت انتصار السيسي قرينه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري صباح اليوم بتدوينه لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهداً على إرادة هذا الشعب".