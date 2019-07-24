نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وهي على ركبتها لتقبلها إحدى معجباتها.

وعلقت لطيفة على الصورة: "إلى مثلها نهبطلها على ركبى باش تبوسنى، شكرا على محبتكم جمهور بنزرت".

وكرّم وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين، الفنانة لطيفة، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا، على هامش مهرجان قرطاج الدولي.

وكانت لطيفة أحيت حفلًا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين التوانسة، أبرزهم وزير الثقافة وأحد ممثلي الرئاسة، وذلك بعد غيابها عن إقامة حفلات في تونس لعدة سنوات.