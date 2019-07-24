هنأ الفنان أحمد صلاح حسني، محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ونادي قاسم باشا التركي، على انضمامه لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرد أحمد صلاح حسني عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "مبروك حبيبي.. إن شاء الله تكون فاتحة خير عليك وترفع علم مصر في أقوى الدوريات العالمية".

ووقَّع نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم محمود حسن تريزيجيه، على عقود انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، قادما من نادي قاسم باشا التركي، بعد أن تأهل نادي أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، وهو النادي الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدى.