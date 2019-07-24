قالت إيران، إنَّها لا تسمح بالإخلال في الملاحة البحرية وخاصة مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل قبل قليل نقلًا عن وكالة أنباء "إرنا".

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترات شديدة بدءً من فرض أمريكا عقوبات على إيران ورفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم لـ4.5% بما يفوق الحد المسموح به فى الإتفاق النووسي.

ودخلت بريطانيا على خط التوترات مع إيران بسبب احتجاز طهران لناقاة النفط الإيرانية فيما أعلنت إيران أن احتجاز ناقلة النفط البريطانية إجراء قانوني.

وترأست رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اجتماعا طارئا ، لبحث تطورات الناقلة المحتجزة لدى إيران، بينما قال متحدث باسم ماي: "على إيران الإفراج عن الناقلة البريطانية وطاقمها فورا".

ونصحت لندن السفن البريطانية بالبقاء خارج منطقة مضيق هرمز لفترة مؤقتة، بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحا للملاحة الدولية"، وأضاف: "نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة".

ونقلت وكالة أنباء فارس القريبة من الحرس الثوري الإيراني عن مسؤول الملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان القول، إنّ الناقلة كانت تبحر بشكل معاكس في مضيق هرمز.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية، أنّ أفراد طاقم الناقلة المحتجزة وعددهم 23 موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة إلى حين انتهاء التحقيق.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن احتجاز الناقلة "ستينا إمبيرو" زاعمًا أنّها "لم تحترم القانون البحري الدولي".