توتر في مضيق هرمز بعد احتجاز ناقلة نفط بريطانية

قال مساعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إنّ بريطانيا أرسلت مبعوثا إلى إيران لمناقشة فك احتجاز ناقلة النفط، حسب ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأوضح المتحدث باسم ناقلة النفط البريطانية المختطفة في إيران، أنّه تم التواصل مع الطاقم وهم بخير.

ونشرت السلطات الإيرانية أول أمس الإثنين، صورة يظهر فيها أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، الجمعة الماضي.

وبدا أفراد طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو"، وعددهم 23 وفق ما أعلنت شركة "ستينا بالك" البريطانية المشغلة للناقلة، جالسين فيما لم تظهر وجوههم بشكل واضح.

وطلبت شركة "ستينا بالك" رسميا زيارة أفراد طاقم الناقلة، لكنها لم تتلق ردا حتى الساعة من الجانب الإيراني.

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنّه يجب إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط، قائلة: "ما زلنا ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وندرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران، وعلينا العمل على خفض التصعيد".

وأضافت الوزارة أنّ هناك قلقا من أنّ بريطانيا لديها اختلاف في الرأي مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

كان وزير الدفاع البريطاني، أكد أنّ احتجاز إيران للناقلة البريطانية "عمل عدواني"، مبينا أنّ إيران سحبت الناقلة البريطانية من مياه بحر عمان.