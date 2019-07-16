قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت التفاوض على الصواريخ الباليستية لدينا فعلينا أن نتحدث أولاً عن الأسلحة التي تبيعها إلى دول المنطقة، مؤكدا أن إيران لن تتفاوض مجدداً على الاتفاق النووي، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف "ظريف"، وفيما يتعلق برفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم، فهذه الخطوة هي الحل للرد على عدم التزام الطرف المقابل بالاتفاق، و"قد صبرنا عاما كاملا قبل اتخاذ هذا القرار".

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنّ طهران ستقلص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ليفي باقي الموقعين الأوروبيين بتعهداتهم، وأنّها ستعود لما كان عليه الوضع قبل إبرامه.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أنّ أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وأنّ الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، أعلن أمس أنّ طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أنّ هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأنّ إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أنّ ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأنّ توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأنّ تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.