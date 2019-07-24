قال الرئيس الايراني حسن روحاني، إن إيران لم ولن تضيع فرصة التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أكد أنّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.

وأكد وزير الخارجية البريطان، خلال اتصاله بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنّ قرار سلطات جبل طارق باحتجاز السفينة "جريس-1" له صلة بالوجهة المقصودة للسفينة وليس بمنشأها، وأنّ هذا الإجراء كان تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، وكان اتخاذ القرار بسبب الوجهة المقصودة لحمولة النفط "لسوريا الخاضعة للعقوبات"، وليس لأنّها قادمة من إيران.

كان المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، أكد أنّ احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران.

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بريطانيا بعواقب وخيمة، بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.