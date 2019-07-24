وزير التنمية المحلية يبحث موقف تنفيذ المشروعات الخدمية مع محافظ أسوان

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بمقر الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطن.

وبحث وزير التنمية المحلية، محافظ أسوان جهود المحافظة فيما يخص مشروعات الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق ، و مشروعات البنية التحتية التى ستخدم الإستثمار والتنمية بالإضافة إلى استعراض معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية.

كما بحث وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزارء، في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي، خاصة فيما يخص الجهود الجارية لاستغلال المشروعات المؤجرة لدى المحافظة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية لها، وإجراءات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ومنظومة النظافة الجديدة، وموقف تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات بما يحفظ حق الدولة.

وأشار شعراوي، إلى أنَّ محافظة أسوان ستشهد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، مؤكّدًا أهمية استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة بما يوفر فرص عمل للشباب.