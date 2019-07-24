اليوم.. محافظ البحيرة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

يكرم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، أوائل الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية من أبناء المحافظة، والعشرة الأوائل على مستوى المحافظة، بمكتبه بالديوان العام.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام لمحافظة البحيرة، والمحاسب حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أجرى اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة، لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وهم: الطالب أحمد سامح السيد فرج، من مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بأبو حمص الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم، والطالب نور منصور سعد علي من مدرسة حوش عيسى الثانوية بنين الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم، وهدير علاء محمد أبو عجور، من مدرسة دمنهور الثانوية بنات الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم.