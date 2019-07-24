لقي صاحب شركة استيراد مصرعه، اليوم، داخل سيارته أمام مول سان ستيفانو بطريق الكورنيش في الإسكندرية، إثر تعاطيه جرعة هيروين زائدة "أوفر دوس"، فيما قررت طليقته أنه اعتاد تعاطي المواد المخدرة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أحد الأهالي، يفيد بتوقف سيارة ملاكي لأكثر من ساعتين أمام مول سان ستيفانو بطريق الكورنيش، شرق الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود سيارة ملاكي ماركة "متسوبيشي" بالمنطقة المشار إليها، محركها يعمل، والمكيف في وضع التشغيل ولا يظهر أحد بداخلها بسبب وجود "الفاميه" أسود اللون على الزجاج.

وكسرت قوة الشرطة، الزجاج الخلفي، وتبين وجود شخص يدعى "ح. أ. م"، 34 عامًا، صاحب مكتب استيراد، جثة هامدة على مقعد القيادة، وفي ذراعه سرنجة، ووجود بواقي هيروين بـ"دواسة السيارة".

وبسؤال طليقته وتدعى "هـ. إ. م"، 25 عامًا، ربة منزل، مقيمة بشارع جمال عبد الناصر، بمنطقة ميامي، شرقًا، قالت إنها انفصلت عن المذكور بسبب إدمانه للمواد المخدرة ولا تعلم عنه شيئا منذ عام كامل.

وكشفت التحريات، أن المتوفي يقيم بمفرده في شقة بمنطقة الأزاريطة، بوسط الإسكندرية، فيما يقيم والده ووالدته بالمملكة العربية السعودية، وأشقائه في الولايات المتحدة الأمريكية.

أخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بقسم شرطة الرمل أول بالواقعة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة "تم النقل".

وأمر المستشار أحمد غيث المحامي العام لنيابات الرمل، بتشريح جثة المتوفي والتحفظ على السيارة وإرسال السرنجة للمعمل الجنائي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.